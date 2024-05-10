Таропрогноз на 11 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В субботу, 11 мая 2024 года, в жизнь некоторых могут ворваться серьезные перемены, в то время как других могут мучить раздумья или мелкие недоразумения.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка пентаклей, Верховная жрица, перевернутая Тройка мечей

Семерка пентаклей

Вы дождались результатов своих стараний, но по каким-то причинам не очень этим довольны, — может быть, Вы ждали другого или же Вам и вовсе это не было нужно. Не принимайте пока важных решений, замедлитесь и проведите время с близкими.

Верховная жрица

В ближайшее время в Вашей жизни могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Перевернутая Тройка мечей

Обычно это очень плохая карта, предвестник печалей и потерь, но перевернутой она говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.