Все гениальное - просто: как накормить одним блюдом всю семью

Раз-два — и ужин на столе

Хочется накормить близких сытным и вкусным блюдом и не стоять долго у плиты? Тогда этот рецепт для вас.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим куриная печень с рисом. Это питательное блюдо — отличное решение для полноценного семейного ужина. Готовится оно легко и быстро, а понравится всей семье. Куриная печень придает мясистую нотку и без того душистому рису, но при желании можете легко заменить ее куриной грудкой.

Как приготовить куриную печень с рисом

Ингредиенты на 3 порции:

рис — 250 г;

печень куриная — 300 г;

паста томатная — 20 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло подсолнечное — 60 мл;

соль — по вкусу;

вода — 400 мл.

Способ приготовления:

Куриную печень тщательно моем, очищаем от пленок, солим и делим на две части. Морковь и лук чистим, моем и нарезаем полукольцами. Обжариваем подготовленные овощи вместе с печенью в разогретой глубокой сковороде с растительным маслом до румяности. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и выключаем огонь. Рис моем, заливаем водой, солим и варим до готовности. Отправляем его в сковороду к печени, осторожно перемешиваем и тушим в течение 10 минут.

Рис с печенью можно дополнить любимым салатом. Близким точно понравится.