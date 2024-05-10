Все гениальное - просто: как накормить одним блюдом всю семью
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Раз-два — и ужин на столе
Хочется накормить близких сытным и вкусным блюдом и не стоять долго у плиты? Тогда этот рецепт для вас.
Сегодня вместе с Shuba мы приготовим куриная печень с рисом. Это питательное блюдо — отличное решение для полноценного семейного ужина. Готовится оно легко и быстро, а понравится всей семье. Куриная печень придает мясистую нотку и без того душистому рису, но при желании можете легко заменить ее куриной грудкой.
Как приготовить куриную печень с рисом
Ингредиенты на 3 порции:
- рис — 250 г;
- печень куриная — 300 г;
- паста томатная — 20 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- масло подсолнечное — 60 мл;
- соль — по вкусу;
- вода — 400 мл.
Способ приготовления:
- Куриную печень тщательно моем, очищаем от пленок, солим и делим на две части.
- Морковь и лук чистим, моем и нарезаем полукольцами.
- Обжариваем подготовленные овощи вместе с печенью в разогретой глубокой сковороде с растительным маслом до румяности. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и выключаем огонь.
- Рис моем, заливаем водой, солим и варим до готовности. Отправляем его в сковороду к печени, осторожно перемешиваем и тушим в течение 10 минут.
Рис с печенью можно дополнить любимым салатом. Близким точно понравится.