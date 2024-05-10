Один фрукт сделает ваш шашлык невероятным: хитрый рецепт, с которым мясо можно даже не жевать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Любимое мясо растает во рту
Без ароматного и сочного шашлыка сложно представить себе вылазку на природу. Конечно, рецептов маринада для мяса придумано невероятное множество, однако не всегда блюдо получается нежным.
Вместе с Shuba мы поделимся одной хитростью. Все дело в том, что шашлык будет нежным, если приготовить его на маринаде из киви и специй. Такой маринад можно использовать для приготовления свинины, говядины или курицы на гриле или мангале — мясо будет таять во рту.
Как приготовить маринад для шашлыка с киви
Ингредиенты на маринование 1 килограмма мяса:
- киви — 1 шт.;
- лук репчатый — 4 шт.;
- масло подсолнечное — 4 ст. л.;
- специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук и киви тщательно моем, чистим и сущим с помощью бумажных полотенец.
- Одну луковицу и киви нарезаем небольшими кусочками, отправляем в чашу блендера и взбиваем до пюреообразного состояния.
- Оставшийся лук нарезаем большими кольцами.
- Подготовленное мясо выкладываем. Добавляем к нему пюре из лука и киви, подсолнечное масло, присыпаем специями и размешиваем все руками.
- Сверху выкладываем кусочки нарезанного лука и отправляем на 30-40 минут в холодильник, а лучше — на ночь.
При жарке шашлыка стоит придерживаться некоторых правил. Тогда он получится шикарным.