Один фрукт сделает ваш шашлык невероятным: хитрый рецепт, с которым мясо можно даже не жевать

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пикантный маринад с киви
Пикантный маринад с киви. Фото shuba.life

Любимое мясо растает во рту

Без ароматного и сочного шашлыка сложно представить себе вылазку на природу. Конечно, рецептов маринада для мяса придумано невероятное множество, однако не всегда блюдо получается нежным.

Вместе с Shuba мы поделимся одной хитростью. Все дело в том, что шашлык будет нежным, если приготовить его на маринаде из киви и специй. Такой маринад можно использовать для приготовления свинины, говядины или курицы на гриле или мангале — мясо будет таять во рту.

Как приготовить маринад для шашлыка с киви

Ингредиенты на маринование 1 килограмма мяса:

  • киви — 1 шт.;
  • лук репчатый — 4 шт.;
  • масло подсолнечное — 4 ст. л.;
  • специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук и киви тщательно моем, чистим и сущим с помощью бумажных полотенец.
  2. Одну луковицу и киви нарезаем небольшими кусочками, отправляем в чашу блендера и взбиваем до пюреообразного состояния.
  3. Оставшийся лук нарезаем большими кольцами.
  4. Подготовленное мясо выкладываем. Добавляем к нему пюре из лука и киви, подсолнечное масло, присыпаем специями и размешиваем все руками.
  5. Сверху выкладываем кусочки нарезанного лука и отправляем на 30-40 минут в холодильник, а лучше — на ночь.

При жарке шашлыка стоит придерживаться некоторых правил. Тогда он получится шикарным.

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