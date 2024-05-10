Один фрукт сделает ваш шашлык невероятным: хитрый рецепт, с которым мясо можно даже не жевать

Любимое мясо растает во рту

Без ароматного и сочного шашлыка сложно представить себе вылазку на природу. Конечно, рецептов маринада для мяса придумано невероятное множество, однако не всегда блюдо получается нежным.

Вместе с Shuba мы поделимся одной хитростью. Все дело в том, что шашлык будет нежным, если приготовить его на маринаде из киви и специй. Такой маринад можно использовать для приготовления свинины, говядины или курицы на гриле или мангале — мясо будет таять во рту.

Как приготовить маринад для шашлыка с киви

Ингредиенты на маринование 1 килограмма мяса:

киви — 1 шт.;

лук репчатый — 4 шт.;

масло подсолнечное — 4 ст. л.;

специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук и киви тщательно моем, чистим и сущим с помощью бумажных полотенец. Одну луковицу и киви нарезаем небольшими кусочками, отправляем в чашу блендера и взбиваем до пюреообразного состояния. Оставшийся лук нарезаем большими кольцами. Подготовленное мясо выкладываем. Добавляем к нему пюре из лука и киви, подсолнечное масло, присыпаем специями и размешиваем все руками. Сверху выкладываем кусочки нарезанного лука и отправляем на 30-40 минут в холодильник, а лучше — на ночь.

При жарке шашлыка стоит придерживаться некоторых правил. Тогда он получится шикарным.