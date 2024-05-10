Помогут три копеечных средства: микроволновка будет сиять ярче золота

Эти средства точно есть у каждого на кухне

Микроволновая печь — важный помощник на кухне. С ее помощью можно и приготовить различные блюда, и разогреть продукты.

Но после длительного использования внутри микроволновой печи могут собраться неприятные загрязнения. От них лучше избавляться вовремя, пока грязь еще не въелась. Для этого не обязательно использовать дорогие химические средства. "Главред" рассказывает, как можно очистить микроволновую печь с помощью бюджетных средств. С этими хитростями прибор будет сиять ярче золота.

Как легко и просто отмыть микроволновку

Замечательным средством, которое поможет решить эту проблему, является уксус. Для этого нужно смешать его с водой в пропорции 1:1 и полученный раствор нагреть в микроволновке на большой мощности в течение 5-7 минут.

Образовавшийся пар смягчит затвердевший жир и другие загрязнения на стенках микроволновой печи. После вам нужно будет подождать 15-20 минут, промыть прибор чистой водой и хорошо вытереть тряпкой.

У этого метода один побочный эффект — неприятный запах уксуса. Поэтому перед выполнением такой процедуры лучше открыть окно и включить вытяжку.

Пригодится при мойке микроволновке и лимон. Необходимо просто в стакан выжать сок одного лимона и нагреть его в микроволновке на максимальной мощности в течение 5-7 минут. После этого нужно протереть всё внутри чистой тряпкой. Однако стоит учесть, что два этих способа не подходят для эмали.

Нет дома лимона? Замените его двумя столовыми ложками лимонной кислоты, которые нужно растворить в воде.

Прекрасно устраняет грязь с микроволновки и средство для мытья посуды. Однако с очень сильными загрязнениями оно может не справиться. Для мытья печи можно воспользоваться губкой, а после — протереть чистой тряпкой.

Ранее мы рассказывали, как еще можно использовать микроволновку. Оказывается, она пригодится не только для пищи.