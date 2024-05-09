Таропрогноз на 17 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 17 мая
Прогноз Таро, чего всем ждать 17 мая. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 17 мая 2024 года, некоторым улыбнется фортуна, у них получится добиться целей и продвинуться на пути к успеху. Но у некоторых не обойдется и без огорчений.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз жезлов, Король жезлов, Девятка кубков

Перевернутый Туз жезлов

В ближайшее время какие-то возможности могут быть упущены Вами, а планы могут сорваться. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Король жезлов

Фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца мая по картам Таро.

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