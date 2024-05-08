Заварили чай - замаринуйте в нем крылышки: понравится даже больше привычного шашлыка
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Этот маринад — идеальный к курятине
Многие не представляют теплое время года без выезда на природу и ароматного шашлычка. Мы уже делились различными вариантами, как замариновать мяса, сейчас поделимся еще одним.
Вместе с Today расскажем, как замариновать… куриные крылышки в чайном маринаде. Приготовленное таким образом мясо получится нежным, с приятным ароматом и пикантным вкусом. Также таким образом можно мариновать и свинину. Ну что, идем готовить?
Как приготовить куриные крылышки на чайном маринаде
Ингредиенты:
- куриные крылья – 10 шт.;
- черный чай — 60 г;
- вода – 1,5 л;
- соль, итальянские травы, розмарин – по вкусу;
- лук – 3 шт.;
- чеснок — 2 зубчика.
Способ приготовления:
- В глубокой емкости заливаем чайные листья крутым кипятком и оставляем настаиваться в течение 20 минут. Через указанное время процеживаем его через сито и даем остыть до комнатной температуры.
- Тщательно моем мясо и натираем его специями. Смешиваем с нарезанным полукольцами луком и пропущенным через пресс чесноком. Все тщательно перемешиваем.
- Подготовленное мясо заливаем охлажденным чаем и оставляем настаиваться на 6-8 часов, можно на ночь.
- Мясо сушим с помощью бумажных полотенец, солим, нанизываем на шампуры и обжариваем до готовности.
Подаем крылышки с любимой закуской и соусом. Приятного аппетита.