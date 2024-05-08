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Заварили чай - замаринуйте в нем крылышки: понравится даже больше привычного шашлыка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Куриные крылышки на чайном маринаде Новость обновлена 09 мая 2024, 18:13
Куриные крылышки на чайном маринаде. Фото vazhnoznat.com

Этот маринад — идеальный к курятине

Многие не представляют теплое время года без выезда на природу и ароматного шашлычка. Мы уже делились различными вариантами, как замариновать мяса, сейчас поделимся еще одним.

Вместе с Today расскажем, как замариновать… куриные крылышки в чайном маринаде. Приготовленное таким образом мясо получится нежным, с приятным ароматом и пикантным вкусом. Также таким образом можно мариновать и свинину. Ну что, идем готовить?

Как приготовить куриные крылышки на чайном маринаде

Ингредиенты:

  • куриные крылья – 10 шт.;
  • черный чай — 60 г;
  • вода – 1,5 л;
  • соль, итальянские травы, розмарин – по вкусу;
  • лук – 3 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления:

  1. В глубокой емкости заливаем чайные листья крутым кипятком и оставляем настаиваться в течение 20 минут. Через указанное время процеживаем его через сито и даем остыть до комнатной температуры.
  2. Тщательно моем мясо и натираем его специями. Смешиваем с нарезанным полукольцами луком и пропущенным через пресс чесноком. Все тщательно перемешиваем.
  3. Подготовленное мясо заливаем охлажденным чаем и оставляем настаиваться на 6-8 часов, можно на ночь.
  4. Мясо сушим с помощью бумажных полотенец, солим, нанизываем на шампуры и обжариваем до готовности.

Подаем крылышки с любимой закуской и соусом. Приятного аппетита.

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#Рецепт #Куриные крылышки #Готовим дома