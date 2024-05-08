Заварили чай - замаринуйте в нем крылышки: понравится даже больше привычного шашлыка

Этот маринад — идеальный к курятине

Многие не представляют теплое время года без выезда на природу и ароматного шашлычка. Мы уже делились различными вариантами, как замариновать мяса, сейчас поделимся еще одним.

Вместе с Today расскажем, как замариновать… куриные крылышки в чайном маринаде. Приготовленное таким образом мясо получится нежным, с приятным ароматом и пикантным вкусом. Также таким образом можно мариновать и свинину. Ну что, идем готовить?

Как приготовить куриные крылышки на чайном маринаде

Ингредиенты:

куриные крылья – 10 шт.;

черный чай — 60 г;

вода – 1,5 л;

соль, итальянские травы, розмарин – по вкусу;

лук – 3 шт.;

чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления:

В глубокой емкости заливаем чайные листья крутым кипятком и оставляем настаиваться в течение 20 минут. Через указанное время процеживаем его через сито и даем остыть до комнатной температуры. Тщательно моем мясо и натираем его специями. Смешиваем с нарезанным полукольцами луком и пропущенным через пресс чесноком. Все тщательно перемешиваем. Подготовленное мясо заливаем охлажденным чаем и оставляем настаиваться на 6-8 часов, можно на ночь. Мясо сушим с помощью бумажных полотенец, солим, нанизываем на шампуры и обжариваем до готовности.

Подаем крылышки с любимой закуской и соусом. Приятного аппетита.