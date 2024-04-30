Как только из магазина: как очистить духовку до блеска

Мы поделимся с вами действенными лайфхаками очищения духовки.

Чистота на кухне – это не только эстетика, но и залог здоровья всей семьи. Загрязнение, жир и неприятные запахи в духовом шкафу могут стать благоприятной средой для развития бактерий и плесени, что негативно влияет на ваше самочувствие.

Сегодня мы поделимся с вами несколькими простыми, но действенными лайфхаками, которые помогут вам быстро и без труда очистить духовку, превратив ее в сияющую жемчужину вашей кухни.

1. Паровая атака:

Этот способ идеально подходит для новых загрязнений. На дно духовки налейте немного воды (около 200 мл), добавьте несколько капель лимонного сока или уксуса. Поставьте миску с водой внутрь, включите духовку на 100°C и оставьте на 30 минут. По истечении времени выключите духовку, откройте дверцу и дайте остыть. Благодаря образующейся паре грязь размякнет, и ее легко можно будет удалить с помощью губки или тряпки.

2. Сода – верная помощница:

Пищевая сода – это универсальное средство, отлично борющееся с жиром и загрязнениями. Смешайте соду с водой до образования густой кашицы. Нанесите смесь на загрязненные участки духовки, оставьте на 15-20 минут, затем тщательно протрите влажной губкой.

3. Лимонная свежесть:

Лимон – это не только источник витаминов, но и отличный очиститель. Разрежьте лимон пополам, выжмите сок на загрязненные участки духовки, а затем натрите их лимонной кожурой. Оставьте на 10-15 минут, затем протрите влажной губкой. Этот метод не только поможет удалить грязь, но и подарит вашей духовке приятный лимонный аромат.

4. Уксус – враг жира:

Уксус – еще одно эффективное средство для очищения духовки. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях. С помощью пульверизатора нанесите смесь на загрязненные участки, оставьте на 15-20 минут, затем протрите влажной губкой.

5. Солевой пилинг:

Соль – это не только приправа, но и отличное абразивное средство. Смешайте соль с водой до образования густой кашицы. Нанесите смесь на загрязненные участки духовки, оставьте на 10-15 минут, затем тщательно протрите влажной губкой.

6. Совет напоследок:

Чтобы ваша духовка всегда сияла чистотой, рекомендуется чистить ее регулярно, не дожидаясь, когда она станет слишком грязной. Для этого достаточно протирать ее влажной губкой после каждого использования.

Следуя этим простым лайфхакам, вы сможете без проблем очистить свою духовку, не тратя на это много времени и усилий. Помните, что чистота – это залог здоровья и хорошего настроения!

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