Какой у вас цвет глаз? Тест по картинке расскажет всю правду о вашем характере

Пройдите тест и узнайте о себе больше

Внешность человека может влиять на его характер. Особенно, если речь идет о глазах, ведь они — зеркало души. "Телеграф" уже рассказывал о тесте по форме ушей, а сегодня делится новым тестом по картинке — какой у вас цвет глаз.

Просто посмотрите на картинку и выберите цвет глаз, который больше всего похож на ваш

Результаты теста

Голубые глаза

Если у вас такой цвет глаз, значит вы приятный и милый человек с мягким характером. Скорее всего вы молчаливый человек, который привык больше слушать и мало говорить. Вы тот, на кого можно положиться и кому можно доверять.

Карие глаза

Если у вас такой цвет глаз, значит вы уверенный в себе, но слегка тревожный человек. Вы очень любознательны, все время изучаете что-то новое и самосовершенствуетесь. Вы бываете упрямы, прямолинейны и всегда отстаиваете свою точку зрение, для вас очень важно быть правыми.

Зеленые глаза

Если у вас такой цвет глаз, значит вы загадочный и впечатлительный человек, который привык переживать все эмоции внутри себя. Вы редко показываете свои слабости и бываете очень закрытыми к людям и общению.

Серые глаза

Если у вас такой цвет глаз, значит вы веселый и жизнерадостный человек, который легко заводит новых друзей и любит общаться. Вы бываете даже наивны и непосредственны, но это скорее преимущество, чем недостаток в глазах других людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном тесте по картинке. Выберите букет цветов и узнайте, чего вы ждете от жизни.