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Яркие "роллы" из свежих огурцов: отличный способ накормить детей витаминами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычные “роллы” из огурцов с сыром
Необычные “роллы” из огурцов с сыром. Фото babusyni-retsepty

Всех точно заинтересует это блюдо

Что делать, если ваши близкие любят перекусить различными пирожками, бутербродами с намазками и не обращают внимание на овощи и сыр? Мы нашли выход из этой ситуации.

Вместе с "Бабусиними рецептами" мы сегодня приготовим необычные "суши" из огурцов с сырной начинкой. Это отличный вариант для тех, кто любит легкие закуски. Такое блюдо также понравится тем, кто не ест овощи и молочные продукты — выглядят такие рулетики потрясающе и точно заинтересуют и детей, и взрослых. Освежающий вкус сочных и хрустящих огурцов, кремова текстура и легкая острота редиса — именно это понравится всем в закуске.

Как приготовить рулетики из свежих огурцов

Ингредиенты:

  • огурцы – 3 шт.;
  • редис – 150 г;
  • сливочный сыр– 140 г;
  • укроп – половина пучка;
  • соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свежие огурцы хорошо промываем свежие огурцы под проточной водой, сушим бумажными полотенцами и нарезаем овощерезкой на тонкие слайсы.
  2. Для приготовления начинки моем редис, нарезаем маленькими кубиками и отправляем в глубокую емкость.
  3. Туда же добавляем сыр, промытый и измельченный укроп. Все солим и тщательно перемешиваем до получения однородной массы.
  4. На доску выкладываем 4 огуречные пластинки впритык друг к другу, обрезаем края, делая ровный срез.
  5. На край огурцов выкладываем сырную начинку, формируем колбаску. Заворачиваем все в рулет и разрезаем на меньшие кусочки.
  6. Повторяем, пока не закончится начинка и огурцы. Выкладываем все на тарелку и подаем к столу.

Кстати, можно близких удивить необычными бутербродами в кляре. Вас расцелуют за такой перекус.

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#Рецепт #Закуска #Готовим дома