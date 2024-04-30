Яркие "роллы" из свежих огурцов: отличный способ накормить детей витаминами
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Всех точно заинтересует это блюдо
Что делать, если ваши близкие любят перекусить различными пирожками, бутербродами с намазками и не обращают внимание на овощи и сыр? Мы нашли выход из этой ситуации.
Вместе с "Бабусиними рецептами" мы сегодня приготовим необычные "суши" из огурцов с сырной начинкой. Это отличный вариант для тех, кто любит легкие закуски. Такое блюдо также понравится тем, кто не ест овощи и молочные продукты — выглядят такие рулетики потрясающе и точно заинтересуют и детей, и взрослых. Освежающий вкус сочных и хрустящих огурцов, кремова текстура и легкая острота редиса — именно это понравится всем в закуске.
Как приготовить рулетики из свежих огурцов
Ингредиенты:
- огурцы – 3 шт.;
- редис – 150 г;
- сливочный сыр– 140 г;
- укроп – половина пучка;
- соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Свежие огурцы хорошо промываем свежие огурцы под проточной водой, сушим бумажными полотенцами и нарезаем овощерезкой на тонкие слайсы.
- Для приготовления начинки моем редис, нарезаем маленькими кубиками и отправляем в глубокую емкость.
- Туда же добавляем сыр, промытый и измельченный укроп. Все солим и тщательно перемешиваем до получения однородной массы.
- На доску выкладываем 4 огуречные пластинки впритык друг к другу, обрезаем края, делая ровный срез.
- На край огурцов выкладываем сырную начинку, формируем колбаску. Заворачиваем все в рулет и разрезаем на меньшие кусочки.
- Повторяем, пока не закончится начинка и огурцы. Выкладываем все на тарелку и подаем к столу.
Кстати, можно близких удивить необычными бутербродами в кляре. Вас расцелуют за такой перекус.