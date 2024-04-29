Гороскоп для Близнецов на май 2024: вас ждут крутые перемены в личной жизни
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Фокусировка на мелочах поможет вам достичь общей цели
В мае этого года, дорогие Близнецы, вас ждет путешествие, которое трансформирует ваше сознание и поможет обрести гармонию. Пусть это будет даже не физическая поездка — на ваш путь вас приведет ваша интуиция и воображение, управляемые стихией Воздуха.
Астрологи отмечают, что Луна начинается с квадрата Венера-Плутон, побуждающего вас столкнуться с ограничениями и разорвать эти убеждения. Эта интенсивная энергия позволяет отстаивать свою индивидуальность и оказывать длительное влияние.
Гороскоп на май 2024 — Близнецы
Молодой месяц 8 мая сеет зерна инноваций в ваши эмоции, согласуя ваши мечты с вашими настоящими желаниями. 20 мая вас ожидает омоложения духа. Вы сможете разглядеть новые перспективы, до этого затуманенные текущими заботами.
Хотя Меркурий задерживается в созвездии Тельца, известного своей практичностью, это расположение сконцентрирует ваши мысли. Фокусировка на частностях поможет достичь общей цели.
Полнолуние, которое в этом месяце приходится на 23 число, озарит новым светом вашу любовную сферу. Возможно, вы отважитесь на глубокий внутренний прогресс, который глубже разовьет ваше партнерство или побудит создать новый и значимый союз.
Эта лунная фаза предлагает глубокий шанс для роста – как в любви, так и в самопознании. Примите этот цикл обновления и углубите понимание себя и своих отношений.
Что вам приготовил текущий день, расскажет гороскоп для Близнецов на сегодня. Его мы опубликовалии ранее.