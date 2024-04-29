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Гороскоп для Овна на май 2024: что интересного вам готовит этот месяц

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Гороскоп на май 2024 года для знака Зодиака Овен Новость обновлена 29 апреля 2024, 19:05
Гороскоп на май 2024 года для знака Зодиака Овен. Фото Pixabay

Гороскоп на май для Овна советует визуализировать свои цели

Дорогой Овен, приготовьтесь восстановить свой импульс. Вселенная наделяет ваш знак стихии Огня по-настоящему динамичной энергией, достаточной, чтобы решить вашу давнюю проблему.

Астрологи говорят, что положение планет Венера и Плутон, в котором они окажутся 1 мая, добавит сложности и несколько повлияет на ваши планы. В частности, речь идет о вашем социальном круге или общения в соцсетях. Сохраняйте самообладание – успех часто состоит в том, чтобы оставаться сосредоточенным, а не напрягаться из-за результатов.

Гороскоп на май 2024 — Овен

Молодая луна, вдохновляющая все живое с 8 мая в созвездии Тельца, приглашает вас обновить свои финансовые стратегии. Визуализируйте цели — составьте календарь или оформите так называемую "доску видения", которая будет включать ваши долгосрочные стремления. Ощущение наполненности и достатка поможет претворить все цели в жизнь.

С 20 мая, в преддверие сезона под знаком Зодиака Близнецы, для вас откроется новый путь для самовыражения. Это делает следующие недели потенциально новаторскими, а общение — продуктивным и творческим.

Обведите в своем календаре 23 мая, поскольку полнолуние в Стрельце будет побуждать вас обдумать свой будущий путь и отметить мудрость, полученную из прошлого опыта. Этот период подходит для завершения личных проектов, таких как книга или подкаст, а также для продвижения любых искренних амбиций.

Ранее мы опубликовали гороскоп для Овна на сегодня. Прогноз подскажет, чего ждать от этого дня.

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