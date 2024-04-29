Гороскоп для Рыб на май 2024: что вам предсказывают звезды в этом месяце

Ваши горизонты расширятся

Май предвещает вам, знаку стихии Воды, уникальную возможность для роста и трансформации. Представляем гороскоп для Рыбы на май 2024 – это ваш момент, чтобы собрать разрозненные кусочки своей жизни и создать более устойчивую, образованную версию себя.

Астрологи отмечают, что для вас наступает период, который кипит энергией. Вы вдохновитесь новыми идеями и претворите их в жизнь.

Гороскоп на май 2024 — Рыбы

Молодая Луна, которая с 8 мая будет находиться в созвездии Тельца, открывает вам возможности сформулировать и уточнить свои идеи, устанавливая намерения, совпадающие с вашими страстями. Взаимодействие с вашим окружением и восприимчивость к различным точкам зрения обогатит ваши проекты и расширит ваши горизонты.

18 числа Венера выравнивается с Ураном, вызывая неожиданное вдохновение и, возможно, интенсивные новаторские идеи. Несмотря на то, что это может быть вдохновляющим, это также может перегрузить, поэтому ведение дневника для упорядочения этих мыслей может быть невероятно полезным.

Не закрывайтесь в себе — сотрудничество будет плодотворным как в профессиональной, так и в личной жизни. Но будьте осторожны, поскольку Уран вносит непредсказуемость в партнерство.

Полная луна в Стрельце 23 числа знаменует важный период в вашей карьере. Это может предсказать повышение или момент, когда вы решите пойти более полноценным путем.

Совет звезд:

Задумайтесь о своих целях в карьерном развитии. Учтите не только свои потребности, но и интересы. Таким образом вы найдете оптимальный вариант для самореализации.

Ранее "Телеграф" публиковал гороскоп для Рыб на сегодня. Вселенная подскажет вам правильный путь.