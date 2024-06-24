Карпатская черная поливка: блогерка поделилась уникальным рецептом (видео)

Одна из многих вариаций знаменитой карпатской юшки

Мы рассказывали, как приготовить закарпатские голубцы. Теперь делимся еще одним аутентичным рецептом. Черная поливка из грибов – это особенно ароматный способ использовать сушеные грибы из прошлого сезона.

Этот суп станет отличным обедом или ужином, как для соблюдающих пост, так и для любителей сытных и ароматных блюд. Черная поливка из грибов, сельдерея и моркови – это очень вкусно. Рецептом в своем кулинарном блоге поделилась блогерка Мирослава Пекарук.

Ингредиенты:

50 г сушеных подберезовиков

150 г пестряков (предварительно отварных)

100 г корня сельдерея

100 г моркови

1 луковица

1 ст. л. муки

1 ст. л. смальца

петрушка

черный молотый перец

соль

Способ приготовления:

Замочите сушеные подберезовики в холодной воде на 30 минут. Затем слейте воду, залейте грибы свежей водой и поставьте варить. После закипания посолите и варите в течение 20 минут. Готовые грибы отцедите, а бульон сохраните. Нарежьте грибы соломкой. Нарежьте лук кубиками, а сельдерей и морковь соломкой. Разогрейте смалец на сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанный сельдерей и морковь, немного обжарьте, поперчите. Добавьте муку, перемешайте и залейте 2 половниками грибного бульона. Доведите до кипения. Смешайте содержимое сковороды с остальным грибным бульоном. Добавьте отварные пистряки, посолите по вкусу и варите в течение 10 минут. За 2 минуты до окончания приготовления добавьте мелко нарезанную петрушку.

Черную поливку можно подавать горячей или холодной с гренками. Также мы делились интересным способом приготовления на зиму вишен.