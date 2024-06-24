Карпатская черная поливка: блогерка поделилась уникальным рецептом (видео)
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Одна из многих вариаций знаменитой карпатской юшки
Мы рассказывали, как приготовить закарпатские голубцы. Теперь делимся еще одним аутентичным рецептом. Черная поливка из грибов – это особенно ароматный способ использовать сушеные грибы из прошлого сезона.
Этот суп станет отличным обедом или ужином, как для соблюдающих пост, так и для любителей сытных и ароматных блюд. Черная поливка из грибов, сельдерея и моркови – это очень вкусно. Рецептом в своем кулинарном блоге поделилась блогерка Мирослава Пекарук.
Ингредиенты:
- 50 г сушеных подберезовиков
- 150 г пестряков (предварительно отварных)
- 100 г корня сельдерея
- 100 г моркови
- 1 луковица
- 1 ст. л. муки
- 1 ст. л. смальца
- петрушка
- черный молотый перец
- соль
Способ приготовления:
- Замочите сушеные подберезовики в холодной воде на 30 минут. Затем слейте воду, залейте грибы свежей водой и поставьте варить.
- После закипания посолите и варите в течение 20 минут. Готовые грибы отцедите, а бульон сохраните. Нарежьте грибы соломкой.
- Нарежьте лук кубиками, а сельдерей и морковь соломкой. Разогрейте смалец на сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте нарезанный сельдерей и морковь, немного обжарьте, поперчите. Добавьте муку, перемешайте и залейте 2 половниками грибного бульона. Доведите до кипения.
- Смешайте содержимое сковороды с остальным грибным бульоном. Добавьте отварные пистряки, посолите по вкусу и варите в течение 10 минут. За 2 минуты до окончания приготовления добавьте мелко нарезанную петрушку.
Черную поливку можно подавать горячей или холодной с гренками. Также мы делились интересным способом приготовления на зиму вишен.