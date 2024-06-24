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Карпатская черная поливка: блогерка поделилась уникальным рецептом (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Блюдо получается очень ароматным
Блюдо получается очень ароматным. Фото smachnonews.24tv.ua

Одна из многих вариаций знаменитой карпатской юшки

Мы рассказывали, как приготовить закарпатские голубцы. Теперь делимся еще одним аутентичным рецептом. Черная поливка из грибов – это особенно ароматный способ использовать сушеные грибы из прошлого сезона.

Этот суп станет отличным обедом или ужином, как для соблюдающих пост, так и для любителей сытных и ароматных блюд. Черная поливка из грибов, сельдерея и моркови – это очень вкусно. Рецептом в своем кулинарном блоге поделилась блогерка Мирослава Пекарук.

Ингредиенты:

  • 50 г сушеных подберезовиков
  • 150 г пестряков (предварительно отварных)
  • 100 г корня сельдерея
  • 100 г моркови
  • 1 луковица
  • 1 ст. л. муки
  • 1 ст. л. смальца
  • петрушка
  • черный молотый перец
  • соль

Способ приготовления:

  1. Замочите сушеные подберезовики в холодной воде на 30 минут. Затем слейте воду, залейте грибы свежей водой и поставьте варить.
  2. После закипания посолите и варите в течение 20 минут. Готовые грибы отцедите, а бульон сохраните. Нарежьте грибы соломкой.
  3. Нарежьте лук кубиками, а сельдерей и морковь соломкой. Разогрейте смалец на сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета.
  4. Добавьте нарезанный сельдерей и морковь, немного обжарьте, поперчите. Добавьте муку, перемешайте и залейте 2 половниками грибного бульона. Доведите до кипения.
  5. Смешайте содержимое сковороды с остальным грибным бульоном. Добавьте отварные пистряки, посолите по вкусу и варите в течение 10 минут. За 2 минуты до окончания приготовления добавьте мелко нарезанную петрушку.

Черную поливку можно подавать горячей или холодной с гренками. Также мы делились интересным способом приготовления на зиму вишен.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Суп #подлива #Грибная юшка